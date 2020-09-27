İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık olarak cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Cephe hattında gerçekleşen çatışmanın ardından İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeyle takip etmektedir. Tarafları soğukkanlı olmaya çağırırken, çatışmaların derhal sona ermesi ve müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Taraflar arasında ateşkesin sağlanması ve görüşmelere geçilmesi için İran tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

HAVAN TOPU İRAN TOPRAKLARINA DÜŞTÜ İDDİASI

İran’ın Mehr haber ajansı, çatışma bölgesinden atılan bir havan topunun İran’ın Doğu Azerbaycan iline düştüğünü aktardı. Hudaferin ilçesine bağlı Halefbeyli köyü kırsalına düştüğü belirtilen havan topunun her hangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.