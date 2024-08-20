İran’dan Ankara-Şam hattında normalleşmeye destek

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Hem Şam’ın hem de Ankara’nın Tahran’ın ortakları olduğunun altını çizen Kenani, “Bölgenin önemli ülkeleri Türkiye ve Suriye, hızlı bir şekilde mevcut sorunları çözmeli, ilişkiler normal koşullara geri getirilmeli. Biz de bu hususta atılan adımları destekliyoruz” diye konuştu. Diğer yandan İran’da Tesnim Haber Ajansı’na röportaj veren Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşmada İran’ın yapıcı bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi. Türkiye’nin endişelerinin anlaşılması ve Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin gerekliliğine işaret eden büyükelçi, Suriye toprakları içinde hiçbir terör tehdidinin olmaması gerektiğini söyledi.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi, 28 Haziran’da yaptığı bir açıklamada Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, “Biz Suriye’yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz” ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ortak bir davetin söz konusu olabileceğini dile getirmişti.