İran'dan Almanya'ya güvenlik çağrısı

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Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.



Almanya hükümetine Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki "görevini yerine getirmesi ve İran'a ait diplomatik mekanların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili ciddi ve sorumlu hareket etmesi" çağrısında bulunan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:



"Almanya yönetiminden saldırının faillerine karşı gerekli adımları atması, olayın detaylı bir şekilde soruşturulması ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için etkili ve kalıcı tedbirleri almasını bekliyoruz."



Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'nun demir kapısına yanıcı madde attığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.