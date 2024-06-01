İran'dan AB'nin yaptırım kararına kınama

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin de aralarında bulunduğu 6 yetkili ve 3 kuruluşu hedef alan yeni yaptırımları kınadıklarını belirten Kenani, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiği ve bölgedeki silahlı gruplara füze ve İHA verdiği yönündeki suçlamaların "asılsız" olduğunu belirtti. AB ülkelerini "çifte standart" uygulamakla suçlayan Kenani, "AB, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırıma odaklanmak yerine bir kez daha İran'ı hedef almayı tercih ediyor. AB, İran'a karşı artık eskimiş yaptırım yollarına başvurarak Siyonist rejimi ve ABD'yi memnun etmek adına kendi ulusal çıkarlarını görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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Kenani, "AB'nin iddiaları saçma ve asılsızdır. Bu saçma suçlamalara başvurarak Orta Doğu'daki gelişmeleri görmezden geliyorlar. İran olarak bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusundaki ilkeli politikalarımızı devam ettireceğiz. Yaptırımlara karşılık verme hakkımızı ise saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR



AB Konseyi, İran'a yönelik yeni yaptırım kararını duyurduğu açıklamasında, Tahran yönetimini Ukrayna savaşında Rusya'ya askeri destek vermek ve İHA tedarik etmekle suçlamış, ayrıca İran'ın Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplara füze ve İHA göndermesinin "kabul edilemez" olduğu belirtilmişti.



AB'nin açıkladığı yaptırım listesinde, insansız hava araçları için parça üreten, tedarik eden ve bunların satışını yapan Rayan Roshd Afzar Şirketi, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Golam Ali Reşid, Kavan Elektronik Şirketi'nin Genel Müdürü Mehdi Dehgani Muhammedabadi ile Başkanı Hüseyin Hatefi Erdekani ve İran Havacılık Endüstrisi Örgütü Başkanı Afşin Haji Ferd yer almıştı.