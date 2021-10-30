İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Balotelliden flaş açıklamalar Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terimi...Balotelli'den flaş açıklamalar! 'Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terim'i...'#Mario Balotelli
Huzurlarınızda ölümsüz kadınHuzurlarınızda 'ölümsüz' kadın#Henrietta Lacks
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Yeni kriz kapıda ABD süre verdi, Rusya cevap veririz dedi...Yeni kriz kapıda! ABD süre verdi, Rusya 'cevap veririz' dedi...#Rusya
Otomotivde neler oluyor Kayıp yüzde 50Otomotivde neler oluyor? Kayıp yüzde 50!#Çip Krizi
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
AKM, Erdoğanın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacakAKM, Erdoğan'ın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacak#Atatürk Kültür Merkezi
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Fransızlar harekete geçti 15 milyon Euro...Fransızlar harekete geçti! 15 milyon Euro...#Beşiktaş
Zayıflamak isterken ünlü olunca...Zayıflamak isterken ünlü olunca...#Estetik Doktoru
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
AK Partide seçim sunumu Erdoğan hazırlanın dediAK Parti'de seçim sunumu! Erdoğan 'hazırlanın' dedi#AK Parti
Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi 'Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi'#Nebahat Çehre
HABERLERDünya Haberleri

İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi!

#İran#ABD#Yaptırım
İrandan ABDye yaptırım tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlı şirketlere ve kişilere uyguladığı yeni yaptırımların "Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesi" olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulamasını kınadı.

Atılan adımların Trump'ın "başarısız maksimum baskı politikasının bir devamı olduğunu ve amacına ulaşamayacağını" ileri süren Hatibzade, "Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir. Yaptırımlara dönmek istediğini ve Trump'ın yöntemlerini devam ettiren bir yönetim, güvenilmez olduğunun mesajını eriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce (OFAC) İran'ın İHA programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları'nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü'ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedilmişti.

İlgili Haberler:

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınGizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Yaptırım

BAKMADAN GEÇME!

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi