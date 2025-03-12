İran'dan ABD'ye yanıt: Trump'ın mektubu ulaşmadı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kabine toplantısı sonrası basına açıklamada bulundu.

“ABD Başkanı’nın mektubu henüz bize ulaşmadı” diyen Erakçi, söz konusu mektubun Arap ülkelerinden biri aracılığıyla Tahran’da kendilerine teslim edilmesinin planlandığını ifade etti.

Erakçi, ülkesinin barışçıl nükleer program konusunda her zaman eşit şartlarda müzakere yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Geçmişte Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Erakçi, ABD’nin KOEP’ten çekildiğini ancak kendilerinin 3 Avrupa ülkesi ile müzakereleri sürdürdüklerini söyledi.

Erakçi söz konusu ülkeler ile 2 hafta önce görüştüklerini ve yakın zamanda bir görüşme daha yapacaklarını kaydetti.

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İRAN, ÇİN VE RUSYA PEKİN'DE BULUŞACAK

Nükleer faaliyetler konusunda Çin ve Rusya ile de görüşmelerde bulunduklarını aktaran Erakçi, “Bu konu ile ilgili cuma günü İran, Çin ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılacak” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Çin'in cuma günü Rusya ve İran ile Tahran'ın nükleer meselesine ilişkin Pekin’de bir toplantı yapılacağını ve ülkelerin bakan yardımcısı düzeyinde toplantıya katılacağının duyurmuştu.

TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.