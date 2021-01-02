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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İran’dan ABD’ye tehdit: Evinizde bile vururuz

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İran’dan ABD’ye tehdit: Evinizde bile vururuz
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İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçen yıl ABD tarafından öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, İran’dan ‘intikam’ tehdidi geldi.

Kudüs Gücü’nün yeni komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi’nde anma töreninde konuştu. Kaani, Trump’ı hedef alarak, “Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı.

Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD’nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde (ABD’de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür” dedi.

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