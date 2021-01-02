İran’dan ABD’ye tehdit: Evinizde bile vururuz

Kudüs Gücü’nün yeni komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi’nde anma töreninde konuştu. Kaani, Trump’ı hedef alarak, “Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı.

Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD’nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde (ABD’de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür” dedi.