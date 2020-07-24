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AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

İran - ABD gerilimi tırmanışta! 'Zamanı geldiğince uygun cevap kesinlikle verilecek'

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İran - ABD gerilimi tırmanışta! 'Zamanı geldiğince uygun cevap kesinlikle verilecek'
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suriye hava sahasında taciz edilen yolcu uçağıyla ilgili olarak "İran hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmaz." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamada Musevi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) kınayarak, İran yolcu uçağının taciz edilmesini uluslarası havacılık hukukunun ihlali ve bölgedeki barış ile güvenliği bozan bir hareket olarak değerlendirdi.

Musevi, "İran hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmaz. Zamanı geldiğinde bu mantıksızca harekete gereken uygun cevap kesinlikle verilecektir." ifadelerini kullandı.

CENTCOM'un "ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır" yönündeki açıklamasını "gülünç" olarak nitelendiren Musevi, şunları kaydetti:

"ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı ve savaş uçaklarının görev icra etmesi yasa dışıdır. Bundan önemlisi kimse ABD'ye, yolcu uçağını savaş uçaklarıyla inceleme izni vermemiştir. Böyle bir eylem kanunlara aykırıdır ve tehlikelidir. Bu masum insanların canıyla oynamaktır. İddiaların aksine güvenli mesafeye uyulmamıştır."

İran, dün gece Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurmuştu. Savaş uçaklarının tehlikeli şekilde yolcu uçağına yaklaşması üzerine pilotun aniden manevra yaptığı ve bu esnada bazı yolcuların yaralandığı belirtilmişti.

İrandan gözdağı Sorumlusu ABD olur
İran'dan gözdağı! 'Sorumlusu ABD olur'
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