İran'dan ABD'ye sert tepki: Trump yalan söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Başkent Tahran'da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait bir donanma etkinliğinde konuşan Pezeşkiyan, Trump’ın bölgede tehdit, güvensizlik ve ikili tavır yaydığını ifade etti.

Pezeşkiyan, "Bir yandan barıştan söz ediyor, diğer yandan ise en gelişmiş toplu katliam araçlarıyla tehdit ediyor. Aynı anda hem barış savunucusu hem de öldürücü silahların destekçisi olunamaz. Bir başkanın 'yıkıcı güce sahip bir silah ürettik' demesi, barış ve küresel güvenlik mesajıyla çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

Müzakere yanlısı olduklarını ve müzakere edeceklerini ifade eden Pezeşkiyan, "Asla tehditten korkmuyoruz. Düşmanların baskı ve korkutmayla İran milletini temel insan haklarından vazgeçirebilecekleri düşüncesi boş bir hayaldir" dedi.

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"HEM SUÇ İŞLEYİP HEM DE ADALET SAVUNUCULUĞU YAPILAMAZ"

İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara da dikkat çeken Pezeşkiyan, "Şimdiye kadar 60 binden fazla masum insanı vahşice katleden, su, gıda ve ilacın girişimi engelleyen bir rejim, insan haklarını savunduğunu iddia ediyor. Eğer soykırım yapanlar insanlık iddiasında bulunuyorsa, uluslararası toplum ahlaki ve hukuki ölçütlerini ciddi şekilde gözden geçirmelidir. Hem suç işleyip hem de adalet savunuculuğu yapılamaz" diye konuştu.

"TEK TARAFLI EGEMENLİĞİ KABUL ETMEK ADALETE AYKIRIDIR"

Uluslararası alanda adalet ve tutarlılık eksikliğine vurgu yapan Pezeşkiyan, "Eğer bir suçu savunmazsan seni barışa karşı gösteriyorlar ama suçlular gibi konuşursan seni insan hakları savunucusu ilan ediyorlar. Bu yaklaşım ne mantıklı ne ahlaki ne de insanidir. Dünyada hiçbir onurlu insan bu tür bakış ve davranışlar karşısında boyun eğmez. Tek taraflı egemenliği kabul etmek, özgürlük ruhuna ve adalete aykırıdır" şeklinde konuştu.

"TRUMP’IN AÇIKLAMALARI HEM KENDİSİ HEM DE ABD HALKI İÇİN UTANÇ VERİCİ"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın Orta Doğu turundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Hamaney, "ABD Başkanı’nın bölgeye yaptığı ziyarette dile getirdiği bazı sözler, cevap verilmeye bile değmez. O kadar seviyesiz ifadeler ki hem kendisi hem de ABD halkı için utanç verici. Onlarla işim yok, ancak bir iki cümleye dikkat etmek gerekiyor" dedi.

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"ABD, GÜCÜ BARIŞ İÇİN DEĞİL, KATLİAM İÇİN KULLANDI"

Trump’ın "Gücü barış için kullanacağız" şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren Hamaney, "Trump yalan söyledi. O ve ABD yetkilileri, şimdiye kadar gücü hep Gazze’de katliam yapmak, savaş çıkarmak ve kendi destekledikleri grupları korumak için kullandılar. Ne zaman barış için güç kullandılar ki?" dedi. ABD’nin Gazze’ye yönelik saldırılarda İsrail’e sağladığı desteği hatırlatan Hamaney, "Evet, güç aslında barış ve güvenlik için kullanılabilir. Bu yüzden biz de düşmanları rahatsız etse bile her geçen gün kendi gücümüzü ve ülkemizin gücünü artıracağız. Ama onlar gücü bu amaçla kullanmadılar. 10 tonluk bombaları Siyonist rejime verip Gazze’de çocukların, hastanelerin ve sivillerin evlerinin üzerine atılması için kullandılar. Aynı şeyi Lübnan’da ve ellerinden gelen her yerde yaptılar" şeklinde konuştu.