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İran'dan ABD'ye sert tepki: Ciddi sonuçları olur

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#ABD#İran#Trump
İrandan ABDye sert tepki: Ciddi sonuçları olur
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:15

İran, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektup ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yemen ile ilgili Tahran'a yönelik suçlama ve tehditlerini reddetti. İran'ın mektubunda, “Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacağı" bildirildi.

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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin Tahran aleyhindeki ‘temelsiz ve provokatif’ açıklamalarını kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.

Trump'ın tehditlerine ilişkin, “Herhangi bir saldırgan eylemin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır” ifadelerinin kullanıldığı mektupta, “Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair suçlamaların doğru olmadığı ve Yemenlilerin karar alma ve eylemlerinde bağımsız hareket ettiği” aktarıldı.

Mektupta, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e karşı saldırılarının bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, barış ve istikrara tehdit olduğu belirtildi. Mektupta ayrıca ABD'nin saldırıları ve tehditlerine karşı Güvenlik Konseyi'ne gerekli adımları atma çağrısı da yapıldı.

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#ABD#İran#Trump

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