İran’dan ABD’ye misilleme mesajı: ‘Gazze’de ateşkesi bekliyoruz’

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“Kıdemli İranlı yetkililer, biz son iki gündür Doha’dayken kendileriyle temas halinde olan ortaklarımıza Gazze’de bir ateşkes görmek istediklerini, bunun onların hedefi olduğunu ve gerginliğin azalmasını istediklerini söylüyor“ diyen üst düzey ABD’li yetkili, Tahran’dan gelen bu mesajların gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyip göreceklerini söyledi.

CİDDİ YIĞINAK YAPTIK

İran’ın misilleme tehdidi üzerinden iki buçuk hafta geçerken, ABD tarafında İsrail’i savunmak için hazırlıklar sürüyor. “Fransızlar ve İngilizler de dahil olmak üzere ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli bir şekilde önemli miktarda askeri kaynağı harekete geçirdik” diyen yetkili, ABD ve müttefiklerinin İsrail’i savunmak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

HİÇBİR MEŞRUİYETİ YOK

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Üst düzey yetkili ayrıca İran’ın İsrail’e yönelik olası misilleme saldırısının hiçbir meşruiyeti olmadığını savundu. “Böyle bir eylemi haklı çıkaracak hiçbir şey yaşanmadı” diyen yetkili, İranlıları bu yola başvurmamaları konusunda uyardıklarını belirtti: “Çünkü bunun sonuçları özellikle İran için oldukça felaket olabilir.”