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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye 'Kovid-19' suçlaması

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İran'dan ABD'ye 'Kovid-19' suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'den ADB İran ilişkilerini gerebilecek bir açıklama geldi.

Zarif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.

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Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel Kovid-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif şu ifadeleri kullandı;

"ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır."

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