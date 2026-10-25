ABD'ye 'hayal edilemeyecek' misilleme tehdidi: İran, ABD İHA'sı düşürdü

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İran Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalibaf, meclis oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ABD’nin medya gibi çeşitli baskı araçlarını kullanarak İran halkını teslim alabileceğini zannettiğini ancak İran’ın Pehlevi Hanedanlığı döneminin İran’ı olmadığını ve hiçbir yabancı gücün İran topraklarında hüküm sürmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD’ye söyleyecek yeni bir sözlerinin olmadığını hatırlatan Kalibaf, ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını ve bu bataklıktan kurtulmak için ABD’nin önlem alması gerektiğini söyleyerek, "Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf son olarak, İran’a yönelik geniş çaplı bir saldırı ve suikast tehditlerinin İran halkının çıkarlarından vazgeçmesine yol açmayacağını vurguladı.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

BENDER ABBAS'TA ABD İHA'SI VURULDU

Orta Doğu’da tam ölçekli bir savaşa geri dönüleceği endişeleri yayılırken, İran ordusu güneydeki liman kenti Bandar Abbas üzerinde bir hava aracı düşürdü.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, söz konusu hava aracının ABD tarafından geliştirilen bir LUCAS tipi insansız hava aracı (İHA) olduğunu bildirdi.

LUCAS tipi İHA Kaynak: ABD ordusu

ARAKÇİ'DEN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, başkent Tahran'da Şehit Kemal Harrazi Belge ve Müze Merkezi'nin açılışında gündeme ilişkin konuştu.

Ülkelerin işbirliğini geliştirerek kendi güvenliklerini sağlamaya çalışmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Arakçi, ABD gibi yabancı güçlerin varlığının bölgeye güvensizlikten başka bir şey getirmediğini ifade etti.

Son bir buçuk yılda bölgede yaşanan savaşların "bir dönüm noktası" olduğunu ve güvenlik koşullarını değiştirdiğini söyleyen Arakçi, şunları dile getirdi:

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"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak. Boğazdaki geçiş güzergahları ve yönetim şekli ve yeni koşullar Umman ile istişareler çerçevesinde yeniden ele alınacak. Müzakere ettiğimiz hususlar var ve bunlar devam edecek."

'SAVAŞ TÜM CEPHELERDE SONA ERMELİ'

Bölgenin herhangi bir noktasındaki olayın etkilerinin yerel düzeyle sınırlı kalmadığını ve diğer bölgeleri de etkilediğini vurgulayan Arakçi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerde savaşın tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade etti. Tekrar yeni bir savaş söylentilerinin gündeme geldiğine işaret eden Arakçi, kendisinin savaşı değil savaş sonrasını düşündüğünü söyledi.

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Arakçi, İran'a yönelik yeni bir saldırıda önceki savaşlardan farklı bir sonuç elde edilemeyeceğini dile getirdi. Basra Körfezi'ndeki tüm ülkelerle ilişkilerinin olduğunu belirten Arakçi, bölgede yeni bir güvenlik yapısına dair ortak bir yaklaşıma ve ortak bir mutabakata ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Arakçi, bölgedeki krizlerden kurtulmanın, istikrar ve barışın tek yolunun bu olduğunu vurguladı.