HABERLERDünya Haberleri

İran'dan ABD'ye BM tepkisi: Sistematik taciz

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#BM
İrandan ABDye BM tepkisi: Sistematik taciz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 09:14

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelen İranlı diplomatlara yönelik kısıtlama uygulamalarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin New York'taki İranlı diplomatlara ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere uyguladığı artan kısıtlamaların ardındaki asıl amaç, İran'ın Birleşmiş Milletler bünyesindeki diplomatik performansını aksatmaktır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin İranlı diplomatlara yönelik kısıtlamalarını "sistematik taciz" olarak nitelendiren Bekayi, İranlı diplomatların New York'ta birçok etkinliğe katılmasına engel olduğunu kaydetti.

Bekayi, "Diplomatlarımızın hareketlerine ve hatta günlük alışverişlerine bu kadar ucuz kısıtlamalar getirmek, yalnızca ABD'nin BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlali değil, aynı zamanda ABD yönetiminin İranlılara yönelik düşmanlığının boyutunu göstermesi bakımından da yeni bir alçaklıktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulu'ndaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını duyurmuştu.

