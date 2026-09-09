İran'dan ABD'ye art arda misillemeler: Savaş gemilerine balistik füze saldırısı

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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli vuruşmalar yeni bir evreye taşındı. Tahran yönetimi, Devrim Muhafızları kanalıyla iki Amerikan savaş gemisiyle sekiz petrol tankerinin hedef alındığını resmen ilan ederken, Washington'un 5 İran gemisine yönelik saldırısına misilleme yapıldığını öne sürdü. IRGC ayrıca, ABD tarafından desteklendiğini belirttiği 10 "ihlalci" gemiyi daha boğazın yasaklı bölgesinden geçmeye kalktıkları gerekçesiyle vurduğunu duyurdu.

Çatışmanın etki alanı sadece ticaret gemileriyle sınırlı kalmadı. Devrim Muhafızları, Ürdün'de konuşlu ABD üslerini ve balistik füze donanımlı destroyerleri de hedef aldığını bildirdi. Umman, saldırı girişimlerinin havada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir geminin batırıldığı anları gösteren görüntüleri servis etti.

Askeri hamlelerin ardı ardına gelmesiyle birlikte ticari gemi hareketliliğinde belirgin düşüş yaşandı. Hürmüz'de salı günü yalnızca 6 emtia gemisi geçiş yaparken, son 10 günde görülen en düşük trafik kaydedildi. Babülmendeb'de de gemi trafiğininin gerilediği belirtildi.

ÜRDÜN'DE ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik saldırılarını açık bir provokasyon olarak nitelendirirken, Devrim Muhafızları ordusu Ürdün'deki ABD üssü ile balistik füzeler taşıyan Amerikan destroyerlerini hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, ülke genelinden fırlatılan füzelerle Ürdün'deki üssü vurduğunu iddia etse de, Ürdün makamları bu füzelerin havada imha edildiğini duyurdu.

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Boğazda her iki tarafın da her geçen gün yeni gemileri hedef alarak misillemelerini sürdürmesi, çatışmayı farklı bir boyuta taşırken, bölgede caydırıcılık dengelerinin de yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, tüm bu gerilim ortamına rağmen, İranlı yetkililer diplomatik yollara hala açık olduklarının altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde Umman ve İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kurulmasına yönelik üzerinde anlaştıkları planı resmen devreye sokması bekleniyor.

ABD'nin saldırdığı İran bağlantılı RIESCO gemisi

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ABD SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir geminin Amerikan güçleri tarafından batırıldığı anlara ait görüntüleri yayımladı. Açıklamada, söz konusu saldırının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) bir ABD savaş gemisine yönelik "girişim niteliğindeki saldırılarına" misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

HÜRMÜZ'DE YENİ SALDIRI

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi ile 8 petrol tankerini hedef aldığını duyurdu. Yarı resmi Tasnim ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, saldırının ABD'nin 5 İran tankerini vurmasına misilleme olarak "Amerikan terör ordusunun saldırganlığı ve kötülüğüne karşı" gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları, ABD tarafından "kışkırtılıp desteklenen" 10 ek gemiyi de boğazın "yasak ve güvensiz bölgesinden" geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldığını bildirdi. Boğaz üzerindeki "güçlü ve otoriter gözetim ile yönetiminin" sürdüğünü vurgulayan Devrim Muhafızları, ABD'nin kışkırtmalarını sürdürmesi durumunda çok daha şiddetli yanıt verme tehdidinde bulundu.

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New York Times'ın (NYT) analizine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki bu son saldırı dalgası, bölgedeki ticari deniz trafiğine yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Analizde, ABD ile İran arasındaki karşılıklı misillemelerin diplomatik girişimleri gölgelemesinin, barış umutlarını azalttığına dikkat çekildi. Umman'ın arabuluculuğunda devreye sokulması planlanan geçici deniz koridoru projesinin kadar uygulanabilir olacağı sorgulanan analizde, Hürmüz Boğazı'nın çatışma sona ermedikçe tam olarak açılmasının olası görünmediği savunuldu.

BOĞAZLARDA GEMİ TRAFİĞİ DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği, ön izleme verilerine göre normal seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Salı günü boğazdan yalnızca altı emtia gemisinin geçiş yaptığı kaydedilirken, bu sayı bir önceki gün dokuzdu ve son 10 günlük ortalama olan 12 seviyesinin belirgin şekilde gerisinde kaldı. Kpler verilerine göre, bazı gemilerin yolculuk sırasında transponderlerini kapatması nedeniyle kesin rakamlar ilerleyen saatlerde değişebilir. Sabah 02:00 GMT itibarıyla altı gemiden beşinin boğaza giriş yaptığı, birinin ise çıkış gerçekleştirdiği belirtilirken, geçenler arasında bir Panamax ve bir orta büyüklükte tankerin bulunduğu aktarıldı.

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Bölgedeki bir diğer önemli deniz geçidi olan Babülmendeb Boğazı'nda da benzer bir tablo gözlendi. Salı günü bu su yolundan toplam 25 emtia gemisi geçiş yaparken, bunlardan 11'i boğaza giriş, 14'ü ise çıkış yaptı. Bu rakam, Babülmendeb'de son 10 gün içinde kaydedilen günlük ortalama 27 gemilik trafiğin oldukça altında kaldı. Boğazdan geçen gemiler arasında iki Suezmax tankeri, sekiz Aframax tankeri ve bir adet Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcısı (VLCC) da bulunuyor.