İran'dan ABD ve İsrail'e tabutlu afişle gönderme: 'Askerlerinize dikkat edin'

#İran#ABD#İsrail
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehdidi bulunmasının ardından Tahran'dan ABD ve İsrail'e 'Askerlerinize dikkat edin' mesajı verildi. Tahran'da bir binaya asılan afişte, ABD ve İsrail bayrakları örtülü tabutlar yer aldı.

İran’ın başkenti Tahran’daki Filistin Meydanı’nda, İsrail ve ABD karşıtı mesajlar içeren dev boyutlu afiş asıldı.

Üzerinde İsrail ve ABD bayraklı tabutların yer aldığı afişte, İngilizce ve İbranice “Askerlerinize dikkat edin” ifadeleri görüldü.

TRUMP'IN SAVAŞ TEHDİDİ

Ekonomik taleplerle başlayan İran protestoları ülke geneline yayılırken Trump’ın askeri tehdit içeren açıklamaları tansiyonu yükseltmişti. Trump’ın “Protestocular öldürülürse vururuz” mesajına karşı Tahran, ABD’nin içişlerine müdahalesine sert karşılık verileceğini bildirmişti.

İran’da riyalin değer kaybetmesi nedeniyle başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün paylaştığı tehdit mesajı Tahran yönetiminin tepkisini çekmişti. Bazı protestocuların öldüğü haberlerinin ardından, Trump’ın İran yönetimine “protestocuları öldürürseniz vururuz” tehdidine Tahran’dan “içişlerimize müdahaleye karşılık veririz” yanıtı gelmişti.

Başkent Tahran’daki esnafın kepenk kapatmasıyla başlayan gösterilere Tahran yönetiminin yaklaşımı şu ana kadar “ılımlı” olarak değerlendirilse de uzmanlar ekonomik taleplerden rejim karşıtı sloganlara kayan eylem dili sonrası İranlı yetkililerin tutumunun sertleşebileceği görüşünde.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın "İran göstericileri öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır" açıklamasına tepki gösterdi.ABD Başkanı Trump’ın "İran göstericileri öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır" açıklamasına tepki göstererek, Washington yönetiminin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için geçmişe bakmanın yeterli olduğunu belirtmişti.

