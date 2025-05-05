×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran’dan ABD ve İsrail'e saldırı tehdidi: Savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Güncelleme Tarihi:

#İran#İsrail#ABD
İran’dan ABD ve İsraile saldırı tehdidi: Savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 00:03

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerine tepki göstererek, "Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Haberin Devamı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerine sert tepki gösterdi.

Nasırzade, "Ne yazık ki ABD’li yetkililer bir yandan dürüst olduklarını ve müzakere etmek istediklerini ifade ederken diğer yandan ise sürekli ve çeşitli yollarla İran’ı saldırıyla tehdit ediyorlar" dedi.

Yetkililerin süreci akıllıca yönettiğini ve bu konunun kendi görev alanına girmediğini belirten Nasırzade, "Tehditkar açıklamalarda bulunan ABD’li yetkililere özellikle savunma bakanına tavsiyem, İran’ın 40 yılı aşkın tarihini incelemeleridir. Eğer incelerlerse, İran ile tehdit diliyle konuşulmaması gerektiğini anlayacaklardır" dedi.

İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Nasırzade, "İran, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacak. Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız. Savunma Bakanlığı da bu amaçla, silahlı kuvvetlerimizin kara, hava ve deniz alanlarında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

ABD VE İSRAİL’DEN SALDIRI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneklere başvurabileceklerini ve bu süreçte İsrail’in de yer alacağını açıklamıştı. Trump, askeri müdahaleye İsrail’in öncülük edebileceğini belirterek, "Hiç kimse bizi yönlendiremez, ne yapmak istiyorsak onu yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise Yemen’deki İran destekli Husilerin bugün İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırı düzenlemesi sonrası İran'a misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#İsrail#ABD

BAKMADAN GEÇME!