İran'dan ABD ve İsrail ile savaş açıklaması: 'Öncekinden daha hazırlıklıyız'

#İran#Nükleer Program#İsrail
ABD ve İsrail’in İran’a yeniden saldırma ihtimalini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "İsrail yeni bir savaş başlatmak isterse buna öncekinden daha hazırlıklıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlanmaktır. Önceki saldırıda hasar gören her şeyi yeniden inşa ettik. Aynı başarısız deneyimi tekrarlamaya kalkarlarsa, daha iyi sonuçlar elde edemeyeceklerdir" açıklamasını yaptı..

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya medyasına konuştu. Erakçi, Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajda, İran’ın nükleer programı, ABD ile müzakereler ve İsrail ile muhtemel bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Erakçi, "ABD ile müzakere yoluyla adil ve dengeli bir anlaşmaya hala hazırız, ancak hiçbir şartta baskı, tehdit ve dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yürütülen görüşmelere değinen Abbas Erakçi, "Steve Witkoff ile temas halindeydim. Ancak birkaç ay önce bu temasları durdurmaya karar verdik. Kendisiyle İran’ın nükleer programı hakkında müzakereler yürütüyordum. Beş tur müzakere yaptık ve hatta altıncı turu 15 Haziran için planlamıştık, ancak bundan iki gün önce İsrail bize saldırdı ve ardından ABD'de bu saldırıya katıldı. Gelinen noktada müzakerelerin artık yeterli olduğu sonucuna vardık. ABD, adil bir anlaşmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

'NÜKLEER TESİSLER ZARAR GÖRDÜ ANCAK TEKNOLOJİ AYAKTA'

ABD’nin Natanz ve Fordow nükleer tesislerine yönelik saldırıları ile Pentagon’un İran’ın nükleer programının gerilediği yönündeki iddialarını da değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Erakçi, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü, ancak teknolojinin ayakta olduğunu belirterek, "Teknoloji bombalanamaz. İran barışçıl nükleer enerji kullanımı ve uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma barışçıl nükleer programın güvencesi olmuştu. Bu anlaşma başarılı bir diplomasi örneği olurken, askeri saldırılar ve savaş başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her iki seçenek de ABD'nin karşısında duruyor" şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ'

ABD ve İsrail’in İran’a yeniden saldırma ihtimaline ilişkin de konuşan İranlı Bakan Abbas Erakçi, her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "İsrail savaş başlatmak isterse biz buna öncekinden daha hazırlıklıyız. Ancak bu, yeni bir savaşı memnuniyetle karşıladığımız anlamına gelmez, aksine bu hazırlık savaşı önlemeyi amaçlamaktadır. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlanmaktır. Önceki saldırıda hasar gören her şeyi yeniden inşa ettik. Aynı başarısız deneyimi tekrarlamaya kalkarlarsa, daha iyi sonuçlar elde edemeyeceklerdir" dedi.

