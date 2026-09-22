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İran'dan ABD ve İsrail gemilerini satma kararı

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#İsrail
İrandan ABD ve İsrail gemilerini satma kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 09:43

Tahran yönetimi, savaş sırasında ele geçirilen ABD ve İsrail'in ticaret gemilerini satacağını bildirdi. Gemilerden elde edilecek gelirin yaşamını yitiren İranlıların yakınlarına bağışlanacağı kaydedildi.

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İran Yargı Erki üst düzey yetkilisi Hasan Abdulianpur, İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan ABD ve İsrail'e ait ticari gemilerin satışa çıkarılacağını ve satıştan elde edilecek gelirlerin savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceğini söyledi.

Abdulianpur, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bir dizi Amerikan ve İsrail gemisine yargı kararları doğrultusunda el konuldu ve bu gemilerin satışından elde edilecek gelir, son savaşta zarar gören ailelerin ve bireylerin zararlarını karşılamak için kullanılacaktır." diye konuştu.

İrandan ABD ve İsrail gemilerini satma kararı

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan eyaletinde ve çevresinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan zararların tespit edilmesi için uzmanların incelemeler başlattığını aktaran Abdulianpur, şu ana kadar Keşm, Bender Lenge ve Cask bölgelerinde 537 vakanın tespit edildiğini ve bu konuda Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'den fazla davanın açıldığını ifade etti.

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Abdulianpur, maddi ve manevi tazminat taleplerinin, Tahran'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın 55. Şubesi'nin hukuk departmanında takip edildiğini söyleyerek, duruşmaların ilerleyen haftalarda sırayla yapılacağını kaydetti.

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#İran#ABD#İsrail

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