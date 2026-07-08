İran’dan ABD saldırılarında 8 asker öldü iddiası

Haberin Devamı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD’nin İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.