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İran’dan ABD saldırılarında 8 asker öldü iddiası

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#İran#Abd Saldırıları#Asker Ölümleri
İran’dan ABD saldırılarında 8 asker öldü iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 19:18

ABD’nin, İran’ın güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 8 askerin öldüğü belirtildi.

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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD’nin İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

 

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#İran#Abd Saldırıları#Asker Ölümleri

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