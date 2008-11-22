İran'dan 4 terörist yakalandı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran'da suikast planlayan dört teröristin yakalandığı bildirildi.

İstihbarat Bakanlığı, Irak sınırından ülkeye giren, üzerlerinde İsrail yapımı silah ve mühimmat bulunan dört teröristin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, teröristlerin sorgulanması sonucu suikast amacıyla İran'a girdiklerinin anlaşıldığı ifade edildi.



İstihbarat güçlerinin, hiçbir eylemde bulunamadan teröristleri etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bakanlık, teröristlerin hangi örgüte bağlı olduklarını açıklamadı.

