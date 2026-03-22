İran’dan 4 bin km ötedeki üsse saldırı

Gazeteye göre, füzelerden biri havada başarısız olurken, diğerini bir ABD savaş gemisi SM-3 önleme füzesi ateşleyerek engelledi. İlerleyen saatlerde İngiltere Savunma Bakanlığı da haberleri doğruladı. Diğer yandan İran’dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki üsse yönelik saldırı girişimi, Tahran’ın füzelerinin daha önce kabul ettiğinden daha uzun menzile sahip olabileceğini gösterdiği belirtildi.

İngiltere, 20 Mart akşamı ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla İngiliz üslerini kullanmasını onaylamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de geçen hafta saldırıların menzilini 2 bin km ile sınırlandırdıklarını söyleyerek ellerinde daha uzun menzilli füzeler olduğunu ima etmişti. Diego Garcia, Amerikan bombardıman uçaklarının üssü olarak da biliniyor.