İran'daki savaş hız kazandırdı: Türkiye Avrupa'yı solladı... Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

İngiliz gazetesi The Guardian’ın aktardığı analiz, küresel enerji krizinin ortasında Türkiye’nin dikkat çeken yükselişini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, batarya depolama yatırımlarında Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

33 GW İLE AVRUPA’YI GERİDE BIRAKTI

İklim araştırma kuruluşu Ember verilerine göre, Türkiye 2022’den bu yana 33 GW’ın üzerinde batarya kapasitesine onay verdi. Buna karşılık, Almanya ve İtalya gibi öncü ülkelerde toplam kapasite yalnızca 12-13 GW seviyesinde kaldı.

Bu tablo, Avrupa’nın temiz enerji yarışında ivme kaybettiği yorumlarını beraberinde getirdi.

“BÜYÜK YATIRIM SİNYALİ”

Ember analisti Ufuk Alparslan, Türkiye’nin politikalarının güçlü bir dönüşüm mesajı verdiğini belirtti:

“Eğer hayata geçirilirse, Türkiye'nin batarya yatırım projeleri yeni ve temiz bir bölgesel enerji merkezinin omurgasını oluşturacak.”

KRİZ, YATIRIMLARI HIZLANDIRDI

The Guardian'da yer alan analize göre, İran savaşı sonrası derinleşen fosil yakıt krizi, Avrupa’da enerji güvenliği tartışmalarını artırdı. Uzmanlar, elektrik şebekeleri ve depolama sistemlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin bu süreçte attığı adımlar, küresel enerji denkleminde stratejik bir avantaj olarak değerlendirildi.

2022 DÜZENLEMESİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’deki hızlı artışın arkasında 2022’de yürürlüğe giren düzenleme bulunuyor. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji projelerine eşit miktarda depolama kapasitesi eklenmesi durumunda şebekeye öncelik tanıdı.

Toplam 221 GW’lık başvuru havuzundan 33 GW’lık projeye onay verildi. Bu oran, mevcut rüzgâr ve güneş kapasitesinin %83’üne denk geldi.

Türkiye'nin 2035 hedefinde, bugün yaklaşık 40 GW olan rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 120 GW’a çıkarmak yer aldı.

TEMKİNLİ AMA GÜÇLÜ ADIMLAR

Alparslan, Türkiye’nin hâlâ bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti:

“Yaklaşım, tamamen ileriye dönük olmaktan ziyade biraz fazla temkinli görünüyor. Ancak Türkiye, Avrupalı muadillerinin gönderdiğini aşan güçlü bir yatırım sinyali verdi.”

TEMİZ ENERJİDE HIZLI SIÇRAMA

Batarya sistemleri; rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği depolayarak, ihtiyaç anında devreye alıyor. Bu sayede güneşin olmadığı veya rüzgârın esmediği dönemlerde fosil yakıtlara bağımlılık azalıyor.

Uzmanlara göre son yıllarda güneş ve batarya maliyetlerinin yaklaşık %90 düşmesi, gelişmekte olan ülkelerde “dramatik” bir büyüme yarattı.

GÖZLER ANTALYA’DAKİ ZİRVEDE

Bu gelişmeler, diplomatların Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde gündeme geldi. Zirvede enerji dönüşümü ve iklim politikaları masaya yatırılacak.

Türkiye’nin batarya depolama atağı, sadece enerji güvenliği açısından değil, küresel temiz enerji rekabetinde de oyunun kurallarını değiştirebilecek bir hamle olarak görülüyor.