HABERLERDünya Haberleri

İran'daki protestolarda ölen binlerce kişinin isimleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 17:51

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bir rapor yayımlayarak ülkedeki protestolar sırasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerini paylaştı.

Ülkede 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisince bir rapor yayımlandı.

Söz konusu raporda, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın öncülük ettiği şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik politikası gereği, gösteriler sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin açıklandığı kaydedildi.

131 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Raporda, 131 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığı için isimlerinin açıklanamadığı ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Raporda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin tamamı bu toprağın evlatlarıdır ve hiçbir acılı yakını sahipsizlik içinde bırakılmamalıdır. Bu toprakların tarihsel düşmanları, insanların hayatını bir sayıdan ibaret görüp onu siyasi çıkarları için artırıp azaltılabilir bir rakam gibi kullanan yaklaşımlarının aksine, İran İslam Cumhuriyeti'ne göre bu acı olaylarda hayatını kaybedenler yalnızca birer sayı değildir, her biri birer toplum ve bir dünyadır."

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline sıçramıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı'nın Adli Tıp Kurumu'na dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek, bu kişilerin "şehit" sayıldığı bildirilmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 713 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

