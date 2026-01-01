×
İran'daki protestolarda çatışma çıktı: Bir güvenlik görevlisi öldürüldü

İran riyalin değer kaybetmesiyle başlayan protestolarda bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin Kuhdasht kentinde çıkan olaylara müdahale ederken protestocular tarafından hedef alındığı belirtildi.

İran devlet televizyonu, ülke genelinde devam eden protestolar sırasında bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Lorestan Eyaleti Vali Yardımcısı Said Pourali, "Kuhdasht şehrinden 21 yaşındaki bir Basij üyesi, dün gece (çarşamba) kamu düzenini korurken isyancılar tarafından öldürüldü" ifadesi yer aldı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Tahran’da pazartesi günü pek çok iş yeri kapılarını açmadı. Esnaf, riyalin sert değer kaybı ve artan belirsizlik karşısında tepki gösterdi. Kurların tarihi seviyelere gerilemesiyle birlikte, kent genelinde farklı noktalarda protestolar düzenlendi.

Pazar günü piyasalarda yaşanan dalgalanmayla İran riyali zayıflarken, ABD doları yaklaşık 1,42 milyon riyelden işlem gördü; euro ise 1,7 milyon riyale yaklaştı.

ILNA’ya göre başkentin merkezindeki çeşitli çarşılarda toplanan gruplar, “döviz kuru dalgalanmalarını kontrol altına almak ve net bir ekonomik strateji belirlemek için hükümetin acil müdahalesini talep ettikleri” yönünde talepler dile getirdi. Kur hareketliliği nedeniyle bazı ithal ürünlerin satışı durma noktasına gelirken, alıcı ve satıcıların işlemleri ertelediği belirtildi. Tahran’da esnaf, basın mensuplarına, “bu koşullar altında iş yapmaya devam etmenin imkansız hale geldiğini” ifade etti.

Devlet haber ajansı IRNA, birçok esnafın, olası kayıpları önlemek için satışları durdurmayı tercih ettiği” bilgisini paylaştı ve protestocuların sloganlar attığını aktardı.

PROTESTOCULAR VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA ÇATIŞMA

Fars haber ajansı ise şehir merkezindeki çarşıda toplanan göstericilere ilişkin görüntüler yayımladı; polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Haberde ayrıca, ülkede istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısı yapılırken, “bazı protestocular ile güvenlik güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN'DAN GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, protestoların başlamasından bu yana tansiyonu düşürmeye yönelik mesajlar verdi ve diyalog çağrısı yaptı. Tahran’daki döviz protestolarına ilişkin olarak, temsilcilerle görüşülmesi talimatını duyurdu.

Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesi talimatını verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir.”

Cumhurbaşkanı ayrıca bankacılık sisteminde düzenlemeler ve halkın alım gücünü korumaya yönelik adımlar atılacağını vurguladı.

