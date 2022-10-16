İran’daki protestolar Biden’ı şaşırtmış

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ABD Başkanı Joe Biden, California’da bir okul ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran’da rejim karşıtı harekete dönüşen protestolara dair konuştu. Biden gösterilere şaşırdığını belirterek, İran ulusunun kadınların öncülüğündeki protestolarla beraber uykudan uyandığını ve uzun bir süre de susturulamayacağını söyledi. İran’a uyarıda da bulunan Biden, yönetimin temel haklarını kullanan vatandaşlarına karşı şiddet uygulamaya son vermesini söyledi. Biden sözlerine şöyle devam etti: “Bilmenizi istiyorum ki, ABD İran halkının, İran’ın cesur kadınlarının gerçekten de yanında.”

ONLAR DA DESTEKLEDİ

Tahran yönetimi, ülkedeki gösterilerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğu yönünde açıklamalar yaparken, İran’daki göstericilere Başkan dışında ABD’li üst düzey isimler de destek verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, cuma günü İranlı aktivistlerle bir araya geldi. Harris’in yayınladığı açıklamada, “İranlı cesur kadınların ve kız çocuklarının, eşitlik ve temel hakları için verdikleri barışçıl protestoları destekliyorum” denildi.

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İran’da tesettür kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin (22) ölümü sonrası 16 Eylül’de başlayan gösteriler sürüyor. İran’da dün yeni eylem çağrıları yapılırken, polis ile göstericiler arasında süregelen çatışmalarda şimdiye kadar 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

‘RENKLİ DEVRİM ÜLKESİ DEĞİLİZ’

AB’nin yaptırım kararına karşılık İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon konuşmasında, Avrupalılardan gerçekçi bir yaklaşım beklediklerini söyledi. İranlı bakan, ülkesinin ‘kadife’ ya da ‘renkli devrim’ yapılacak ülke olmadığını da belirtti. Abdullahiyan, dün yaptığı açıklamada ise “Bir genç kızın ölümünün Batılılar için bu kadar önemli olacağına kim inanır? Eğer öyleyse, Irak, Afganistan, Suriye ve Lübnan’da binlerce şehit ya da ölene karşı ne yaptılar” diye konuştu.