İran'daki protestoculara Trump'tan destek

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 kişinin hayatını kaybettiği İran'daki gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki protestoculara destek verdiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık'ta ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. Şiraz ve Kirmanşah'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokaklara çıkan yüzlerce kişi, rejim karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler rejim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenlerken, başkentin en büyük çarşısı Büyük Kapalı Çarşı'da bazı esnaf kepenk kapattı, yürüyüşe geçen eylemcilere ise polis müdahale etti.

Haberin Devamı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, halka sağduyu çağrısında bulundu.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, "Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmek yerine, yasal yolların izlenmesi ve somut çözüm önerilerinin sunulması gerekir." dedi.

Halkın veya esnafın, herhangi bir konuda itirazları varsa bunu yasal yollarla dile getirmeleri gerektiğini belirten Cihangir, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal izinler alınmadan yapılan sokak protestoları hukuki nitelik taşımaz . Bir protestonun meşruiyeti, ancak kanunda öngörülen kurallar ve izinler çerçevesinde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Vatandaşlara, itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyorum."

Haberin Devamı

Gösterilerin başlamasının ardından Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 30 Aralık'ta Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYA SERT CEVAP VERECEĞİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını belirtti.

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN MEDYASI, PROTESTOLARDA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgeden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yerel saatle 09.00 sularında, 50'şer kişilik gruplar halinde 150'den fazla kişiden oluşan bir kalabalık, Besic Meydanı'nda, Belediye Meydanı'nda ve Lordigan Valiliği önünde toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar atmaya başladı.

Daha sonra bazı kişiler kamu binalarına taş atmaya başladı, ardından da valilik binasına doğru hareket etti.

Haberin Devamı

Göstericilerin arasındaki bazı kişiler polise taş atmaya başlayınca polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisin müdahalesinin ardından, kalabalığın içindeki bazı kişiler polise ateş açmaya başladı ve birkaç polis memuru yaralandı. Olaylar sırasında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, ölenlerin kimliği veya nasıl öldürüldüklerine dair ise bilgi verilmedi.