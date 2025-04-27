Son dakika... İran'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı: Bilanço ağırlaşıyor... Yangın devam ediyor

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İran devlet televizyonu IRIB TV1, bugün yaptığı son açıklamada ölü sayısının 25'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1000'i aştığını kaydetti. Haberde, yoğun siyah dumanların halen görülebildiği belirtildi.
New York Times gazetesi ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Şahid Raci Limanı'ndaki patlamanın füze yakıtında kullanılan sodyum perklorat maddesinden kaynaklandığını öne sürdü. Gazete, güvenlik nedeniyle ismini açıklamayan kaynağın, bu maddenin askeri amaçlı katı yakıt üretiminde kullanıldığını belirttiğini aktardı.
İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı patlamanın ardından devre dışı kalırken ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler Körfez'in kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.
İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı. Kızılce, “Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından İran medyasına konuştu. Arakçi, Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda çelişkilerin sürdüğünü, İran’ın ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu belirtti.
Arakçi, "Hem genel konularda hem de detaylarda görüş ayrılıklarımız var. Bir sonraki görüşme öncesinde başkentlerimizde bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha detaylı analizler yapacağız” dedi. Arakçi, İran’ın ABD ile yapılacak bir sonraki görüşmelere İran Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerini de dahil etmeyi planladığını söyledi.
Tasnim haber ajansı, şok dalgasının limandaki binalarda büyük hasara yol açtığını aktardı. Eyalet Kriz Yönetim Kurulu Başkanı Mehrdad Hasanzadeh, patlamanın limandaki konteynerlerin patlaması sonucu meydana geldiği bilgisini verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İran'a başsağlığı mesajları iletti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayın nedenlerinin araştırılması talimatı verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı İskandar Momeni ise bölgeye diğer şehirlerden ve başkent Tahran’dan ek ekiplerin gönderildiğini belirtti.
AFP'nin haberine göre, patlamanın gerçekleştiği Hürmüzgan eyaletinden yetkililer, hava kirliliğinin artması nedeniyle Bender Abbas'taki okul ve iş yerlerinin pazar günü tatil edildiğini duyurdu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın yayınladığı görüntülerde, patlamanın ardından enkaz altında kalan bölgede kurtarma ekiplerinin ve yaralıların bulunduğu görüldü. Kameralara yansıyan alevlerin sardığı kamyonlar ve kan izleri taşıyan araçların görüntüleri dikkat çekti.
IRIB TV1, yüzlerce yaralının sağlık merkezlerine sevk edildiğini, ayrıca bölgedeki kan bankalarının acil bağış çağrısında bulunduğunu ifade etti. Helikopterler, yükselen duman bulutlarının yükseldiği bölgelere su atarak yangına müdahale etmeye çalıştı.
İran devlet televizyonu IRIB TV1, olay yerinden canlı yayınlanan görüntülerde yoğun dumanların yükseldiğini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan, Çin devlet televizyonu CCTV, Bandar Abbas Konsolosluğu'ndan aldığı bilgiye göre, üç Çin vatandaşının patlamada hafif yaralandığını kaydetti.
Fars haber ajansı, patlamanın şiddetinin yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan hissedildiğini ve duyulduğunu bildirdi.
İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, patlamanın kendi tesisleriyle bir bağlantısı olmadığını ve Bender Abbas'taki petrol faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.
Patlama, İran'da son dönemde yaşanan en ölümlü iş kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ülkenin doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 50'den fazla kişi ölmüştü.
Limandaki patlama, İran ve ABD heyetlerinin Umman'da 3. tur nükleer görüşmeleri yaptığı sırada gerçekleşti. Her iki taraf da görüşmelerde ilerleme sağlandığını bildirmişt
Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki limanda patlama gerçekleşti. Liman Gümrük Müdürlüğü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı bir alanda başlayan yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
New York Times gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayan maddenin füze yakıtında kullanılan sodyum perklorat olduğunu öne sürdü.