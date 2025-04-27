İran'daki patlamada ölü sayısı 40'a yükseldi

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Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, eyalete bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin basına bilgi verdi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak bini aştığı duyurulmuştu. Can kaybının da 28 olduğu açıklanmıştı.

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Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İRAN'DAN PATLAMANIN SAVUNMA SANAYİSİ İLE İLGİSİ YOK" AÇIKLAMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamanın "ilk belirlemelere göre ülkenin savunma sanayisi ile ilgili olmadığını" belirtti.

Rızai, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Şehid Recai Limanı'ndaki olayda çıkan yangının ülkenin savunma sanayisi ile hiç bir ilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Liman'da askeri mühimmat bulunmamaktadır"

Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bazı yabancı medya organlarında yer alan "limanda askeri mühimmat bulunduğu" iddialarını yalanladı.

Talayi Nik, "Yangının meydana geldiği Şehid Recai Limanı'nda roket yakıtı veya benzeri, ithal veya ihraç edilen hiç bir askeri amaçlı ürün bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

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Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 28 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Basında patlamanın, İsrail'in limanda bulunduğu öne sürülen roket yakıtı veya patlayıcı kimyasal maddelere düzenlediği saldırı sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

RUSYA, İRAN'A YARDIM EKİPLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GÖNDERDİ

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı uzman ekipler ile yangın söndürme uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus uzmanlardan oluşan yardım ekiplerinin Şehid Recai Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olacağı belirtildi.

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LİMANDA PATLAMA SONRASI DURAN FAALİYETLER YENİDEN BAŞLADI



İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle birlikte yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetleri tekrar başladı.

Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı ancak havadan müdahaleye rağmen henüz tam olarak söndürülemedi.

Buna göre, limandaki konteyner taşıma faaliyetlerinin, ihracat ve ithalat sevkiyatlarının bir gün aradan sonra yeniden başladığı belirtildi.