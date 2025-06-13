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İran'daki nükleer bilimin kilit ismiydi! İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

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#İran#Nükleer Bilim İnsanları#Askeri Yetkililer
İrandaki nükleer bilimin kilit ismiydi İsrailin saldırısında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:40

İsrail'in İran'a yönelik saldırısında 6 bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Bilim insanlarının yanı sıra İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de dahil olmak üzere 20 üst düzey askeri yetkili yaşamını yitirdi.

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İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

İrandaki nükleer bilimin kilit ismiydi İsrailin saldırısında hayatını kaybetti

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtuldu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı teorik fizikçi  Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

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KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İrandaki nükleer bilimin kilit ismiydi İsrailin saldırısında hayatını kaybetti

Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırılarda, Devrim Muhafızları Komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yardımcısı Ali Şemhani'nin de öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'in saldırılarında, İran'ın 20 üst düzey askeri yetkilisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İrandaki nükleer bilimin kilit ismiydi İsrailin saldırısında hayatını kaybetti

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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#İran#Nükleer Bilim İnsanları#Askeri Yetkililer

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