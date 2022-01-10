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İran'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 27 yaralı

#İran#Trafik Kazası#Dünya
İranda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 27 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamaya göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Huzistan Emniyet Müdürü Rıza Devletşahi, otoyolda 9 aracın birbirine çarpmasının ardından 200 metre ilerde 50 aracın daha kazaya karışması ile zincirleme büyük bir kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Kazanın sabah saatlerinde Huzistan’da etkili olan sis nedeniyle meydana geldiğini belirten Devletşahi, kazada 4 aracın yandığını ve yanan araçta bulunan 3 kişinin ve bir başka aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran’ın Huzistan eyaletinde sık sık zincirleme trafik kazaları meydana geliyor. Geçtiğimiz ay da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

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#İran#Trafik Kazası#Dünya

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