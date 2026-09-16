İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü

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İran’da yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Meşhed’den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü.

📌Uçakta korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



✈️ İran’da bir yolcu uçağının kabin tavanı havada aniden çöktü, yolcular büyük korku ve panik yaşadı. pic.twitter.com/c4BANHsIkM — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 15, 2026

Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular, korku ve panikle çığlık atmaya başladı.

Olayın ardından uçak, Meşhed Havalimanı’na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.