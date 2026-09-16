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İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü

Güncelleme Tarihi:

#İran#Yolcu Uçağı#Boeing 737
İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 01:07

İran’da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının kabin bölümünde tavan çöktü.

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İran’da yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Meşhed’den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü.

Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular, korku ve panikle çığlık atmaya başladı.

Olayın ardından uçak, Meşhed Havalimanı’na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

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#İran#Yolcu Uçağı#Boeing 737

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