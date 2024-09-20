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İran'da yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi

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#İran#Mahkum#Af
İranda yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 17:52

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 887 mahkumun af veya ceza indirimi kapsamında değerlendirilmesi önerisini onayladı.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Muhammed'in (S.A.V) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın doğum günü nedeniyle 2 bin 887 mahkumun af veya ceza indirimi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin öneriyi onayladı.

Söz konusu kararın Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtildi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yazdığı mektupta gerekli şartları karşılayan yaklaşık 3 bin mahkumun af veya ceza indirimi kapsamına alınmasını talep etmişti.

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#İran#Mahkum#Af

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