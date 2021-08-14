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HaberlerDünya Haberleriİran'da vaka artışları 6 günlük kısıtlama getirdi
GeriDünya İran'da vaka artışları 6 günlük kısıtlama getirdi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

İran'da vaka artışları 6 günlük kısıtlama getirdi

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İran'da vaka artışları 6 günlük kısıtlama getirdi

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.

Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.

Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.

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