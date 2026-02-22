×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran'da turizm bitme noktasına geldi

Güncelleme Tarihi:

#İran Turizm Krizi#Turizm Sektörü#İran Protestoları
İranda turizm bitme noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 12:05

İran’da, Ocak 2020’de Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi, ülkedeki hükümet karşıtı protestolar ve son olarak ABD ile yaşanan askeri gerilim sonucu turizm sektörü ağır darbe aldı. İran'daki turist sayısı, yakın dönemde görülmemiş seviyelere geriledi.

Haberin Devamı

Etemad gazetesinin İranlı bir tur rehberinin açıklamalarına dayanarak hazırladığı haberine göre, 2020 yılından sonra İran’a gelen turist sayısında ciddi miktarda düşüş yaşandı.

İran’da, Ocak 2020’de Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ile başlayan turist sayısındaki düşüş, ülkede meydana gelen protesto gösterileri, İsrail ile yaşanan çatışma süreci ve son olarak ABD ile yaşanan askeri gerginlik nedeniyle zirveye ulaştı.

Tur rehberi, 2020 yılından sonra İran’ın turizm konusundaki konumunu kaybettiğine vurgu yaparak, “Ukrayna uçağı düşürüldükten sonra Çinli, Rus ve Türk turistler geldi ama Avrupa, Amerika ve hatta Doğu Asya’dan gelen turist sayısı neredeyse sıfırlandı. Son 6 yılda yabancı turist sayısı yüzde 10’un altına, Avrupalı turist sayısı ise yüzde 5’in altına düştü. Tüm turizm sektörü temsilcileri 2020'den itibaren turizmin fiilen bittiğini kabul ediyor." dedi.

İranda turizm bitme noktasına geldi

Haberin Devamı

12 GÜNLÜK SAVAŞ COVİD'DEN FAZLA ETKİLEDİ

Özellikle İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin, İran turizmini covid salgını döneminden bile daha fazla etkilediğini söyleyen rehber, "İran’a seyahatin zorlaşması, Avrupalı turistlerin Irak’ı alternatif olarak seçmesine yol açtı. İki hafta önce İtalya’daki bazı tur operatörleriyle görüştüm ve bana artık İran’a tur düzenlemediklerini bunun yerine Irak, Afganistan ve Pakistan’ı alternatif olarak seçtiklerini söylediler." diye konuştu.

Gözden Kaçmasınİranın savaş hesabı: Trump, Tahranın kararına şaşırdı Devrim Muhafızları Lübnanda iddiasıİran'ın savaş hesabı: Trump, Tahran'ın kararına şaşırdı! 'Devrim Muhafızları Lübnan'da' iddiasıHaberi görüntüle

Rehber, iç turizm ile İranlıların ülke dışına seyahat etmesi hususunda da değerlendirmelerde bulunarak, "Yurtdışına çıkışlar da zayıfladı. Çıkış turları düzenleyen birçok acente iflas etti. Dolar kurunun yükselişi, enflasyon ve savaş ya da barış durumunun belirsizliği insanların harcama yapma cesaretini kaybetmesine neden oldu. Zaten yurtdışına giden sınırlı kesim de artık seyahatten vazgeçti." ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınTrumptan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyorTrump'tan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran Turizm Krizi#Turizm Sektörü#İran Protestoları

BAKMADAN GEÇME!