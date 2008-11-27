İran'da toplu idam: 10 kişi asıldı

İran'daki yarı resmi Fars Haber
Ajansı'nın haberinde, başkent Tahran'daki Evin hapishanesinde cezaları asılarak infaz edilen mahkumlar arasında, 2001 yılında eşini öldürdükten sonra parçalara ayıran bir kadının da bulunduğu belirtildi.
İran'da 1979 yılındaki İslam devrimiyle yürürlüğe giren şeriat kanunları uyarınca, cinayet, zina, tecavüz, silahlı soygun, dinden dönme ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarını işleyenlen ölüm cezasına çarptırılıyor.
Uluslararası Af örgütünden nisan ayında yapılan açıklamaya göre, İran'da 2007 yılı içinde en az 317 kişi idam edildi.