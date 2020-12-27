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DHA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

İran'da tekne faicası

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İran'da tekne faicası
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İran'da 7 mürettebatın bulunduğu tekne alabora oldu, arama çalışmaları sürüyor.

İranın Hürmüzgan eyaletinde 7 mürettebatlı çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu.

İran medyası, kaybolan mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İran Deniz Arama ve Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, 12 Nolu Cankurtaran Gemisi Keşm Adası’ndan bölgeye sevk edilmiş, bölgenin deniz ve hava takibi için Hürmüz Boğazı’nda ilgili görevlilerle gerekli koordinasyon yapılmıştır denildi.

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