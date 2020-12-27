İran'da son koronavirüse bağlı ölümler devam ediyor
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119 artarak 54 bin 693'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 502 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 54 bin 693'e, vaka sayısının da 1 milyon 200 bin 465'e çıktığını aktardı. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 951 bin 860 olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 407 bin 400 test uygulandığına işaret eden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 108 ilçenin "turuncu", 340 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle