İran'da son 42 yılın en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi: Tahran'daki seçmenlerin yüzde 26'sı sandığa gitti

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Tahran Seçim Kurulu Başkanı Şükrullah Hasan Beygi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkentte sandığa giden seçmen sayısını açıkladı.

Hasan Beygi, "Tahran (kırsal bölgeler dahil) eyaletinde, oy kullanma hakkına sahip, 9 milyon 815 bin 77 kişiden 3 milyon 346 bin 580'i oy kullandı. Bu rakamlara göre Tahran eyaleti genelinde oy kullanma oranı yüzde 36,38, Tahran merkezde ise yüzde 26 oldu." dedi.

Ülke genelinde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilen muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin Tahran eyaletinde de 2 milyon 156 bin 504 oyla oyların yüzde 64,26'sını aldığını aktaran Hasan Beygi, bir diğer muhafazakar aday Muhsin Rızayi'nin 314 bin 772 oyla yüzde 9,36, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 295 bin 211 oyla yüzde 8,78 ve bir diğer muhafazakar aday Emir Hüseyin Kadızade'nin de 178 bin 252 oyla yüzde 5,3 oranında oy aldığını ifade etti.

Hasan Beygi, Tahran eyaletinde 412 bin 612 geçersiz oy tespit edildiğini ve bu rakamın eyalet genelinde kullanılan oyların yüzde 12,26'sına tekabül ettiğini kaydetti.

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden 28 milyon 933 bin 4'ünün sandığa gittiği ve seçimlere katılımın yüzde 48,8 olduğu duyurulmuştu.

Seçimlere katılım oranı, 2017'de Hasan Ruhani'nin kazandığı ve yüzde 73 olarak gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre yaklaşık yüzde 24 düşmüş ve 1979'daki devrimden bu yana yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında en düşük seviyede kalmıştı.

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