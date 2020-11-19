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Dünya
AA
Haber GiriÅŸ: 19.11.2020 - 14:50 | Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 476 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Ä°ran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 476 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Ä°ran'da yeni tipÂ koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 476Â artarak 43 bin 417'ye yÃ¼kseldi.Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sedat SimaÂ SadatÂ Lari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nda son 24Â saatte 476Â Â kiÅŸinin dahaÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ve 13 bin 223Â yeni vaka tespit edildiÄŸini belirtti.

Lari, bÃ¶yleceÂ virÃ¼s kaynaklÄ±Â can kaybÄ±nÄ±n 43 bin 417'ye,Â vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n da 815 bin 117'yeÂ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 729'ununÂ durumununÂ aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yleyenÂ Lari, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 583 bin 704'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

Ãœlkede ÅŸu ana kadar 5 milyon 667 bin 538 kiÅŸiye test uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, 31 eyaletin tamamÄ±nÄ±n "kÄ±rmÄ±zÄ±" ve "riskli" bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

SalgÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±Â Ã¼lkede KoronavirÃ¼sleÂ Ulusal MÃ¼cadele Kurulu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ali RÄ±za Reisi, aralarÄ±ndaÂ baÅŸkent Tahran'Ä±n da bulunduÄŸu "yÃ¼ksek riskli bÃ¶lge"Â kategorisindeki 100'den fazla il ve ilÃ§ede, 21 KasÄ±m'dan itibaren zorunlu olmayan iÅŸletmelerin 15 gÃ¼n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â 

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