İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 172 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 172 artarak 63 bin 332'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 13 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 48'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 945 bin 964'e çıktığını aktaran Lari, 172 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 332 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 95'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 658 bin 978'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 183 bin 709 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 88 şehrin "kırmızı", 139 şehrin "turuncu", 198 şehrin "sarı" ve 23 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara