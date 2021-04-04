İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 161 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 11 bin 680 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1572'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 932 bin 74'e çıktığını kaydeden Lari, 161 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 160 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 650 bin 569'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 111 bin 118 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 47 şehrin "kırmızı", 126 şehrin "turuncu", 247 şehrin "sarı" ve 28 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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