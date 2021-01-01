İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 286 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 337'ye, vaka sayısının da 1 milyon 231 bin 429'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 13'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 995 bin 570'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 670 bin 268 olduğunu kaydetti.

İran genelinde hastaneye yatış oranlarının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Lari, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletindeki vaka ve ölüm oranlarının ise endişe verici boyutlarda olduğunu dile getirdi.