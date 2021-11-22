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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti

#Koronavirüs#İran#Ölü Sayısı
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 129 bin 53'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 427 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 840'ının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 82 bin 865'e çıktığı ülkede, 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 953 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 393 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 830 bin 741 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 45 milyon 115 bin 3 kişiye ikinci dozu, 803 bin 290 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 102 milyon 749 bin 34 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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#Koronavirüs#İran#Ölü Sayısı

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