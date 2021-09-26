İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardıProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! #Hava Durumu
Hatayspor - F.Bahçe maçına Valencia damgası 30 dakikada ilki başardı...Hatayspor - F.Bahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...#Fenerbahçe
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hataydan lider dönüyor Maçta 3 golFenerbahçe, Hatay'dan lider dönüyor! Maçta 3 gol#Hatayspor
İngiltereden yeni adım: Binlerce kişiye vize verecekİngiltere'den yeni adım: Binlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
Bir yıl boyunca adım adım takip 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltıBir yıl boyunca adım adım takip! 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı#Ankara
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray
NASAdan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğündeNASA'dan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğünde!#NASA
Putinden ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadıPutin'den ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadı!#Putin
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLERDünya Haberleri

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti

#Koronavirüs#İran#Dünya
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 119 bin 360'a yükseldi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 792 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1926'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 533 bin 520'ye yükseldiği ülkede, 288 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 119 bin 360'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 320 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 35 milyon 491 bin 727 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 467 bin 255 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 50 milyon 958 bin 982 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

İlgili Haberler:

Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! Hatayspor - F.Bahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İran#Dünya