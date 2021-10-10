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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti

#İran#Koronavirüs#Kovid-19
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 222 artarak 122 bin 592'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 256 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1733'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 702 bin 890'a yükseldiği ülkede, 222 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 592'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 304 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 45 milyon 75 bin 513 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 326 bin 432 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 64 milyon 401 bin 945 doz aşı uygulandı.

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#İran#Koronavirüs#Kovid-19