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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti

#Koronavirüs#İran#Kovid-19
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 160 artarak 126 bin 616'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 104 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1344'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 944 bin 599'a yükseldiği ülkede, 160 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 616'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 818 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 53 milyon 102 bin 837 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 36 milyon 54 bin 893 kişiye ikinci dozu, 97 bin 481 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 89 milyon 255 bin 211 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 22 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 114 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 201 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 111 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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#Koronavirüs#İran#Kovid-19

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