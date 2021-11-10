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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti

#İran#Koronavirüs#Kovid-19
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 135 artarak 127 bin 686'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 948 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1430'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 12 bin 408'e yükseldiği ülkede, 135 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 686 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 616 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 484 bin 337 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 40 milyon 829 bin 657 kişiye ikinci dozu, 314 bin 105 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 96 milyon 628 bin 99 doz aşı uygulandı.

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#İran#Koronavirüs#Kovid-19

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