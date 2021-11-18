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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 103 kişi hayatını kaybetti

#Koronavirüs#İran #Dünya
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 103 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 103 artarak 128 bin 634'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 882 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 862'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 63 bin 775'e yükseldiği ülkede, 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 634'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 439 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 282 bin 22 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 43 milyon 783 bin 20 kişiye ikinci dozu, 683 bin 188 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 100 milyon 748 bin 230 doz aşı uygulandı.

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#Koronavirüs#İran #Dünya

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