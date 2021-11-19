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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

#İran#KORONAVİRÜS #Kovid-19
İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 128 bin 734'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 784 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 893'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 69 bin 559'a çıktığı ülkede, 100 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 734 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 431 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 383 bin 179 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 44 milyon 51 bin 743 kişiye ikinci dozu, 705 bin 196 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 101 milyon 140 bin 118 doz aşı uygulandı.

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#İran#KORONAVİRÜS #Kovid-19

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